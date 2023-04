Camelots : comment vendre à tout prix

Ils vous donnent la frite, vous cirent les pompes, vous massent, vous font rajeunir, mousser, vibrer. Dans l'une des plus anciennes foires du pays, on vient d'abord pour ça : le "show". Les visiteurs adorent s'en prendre plein les yeux d'autant plus que ça donne envie d'acheter. Mais justement, achète-t-on vraiment ? Selon ceux que nous avons croisés, ils achètent léger et font attention. Face à des clients moins dépensiers, les camelots mettent les bouchées doubles. Cindy mise sur les offres imbattables. William, lui, joue sur le charme à l'italienne. Et Chris, les tours de magie. Alors certains craquent pour une mandoline à 60 euros ou le fauteuil de leur rêve à 160 euros par mois pendant trois ans. Eh oui, il y en a pas mal qui se laissent tenter ! Près de 200 000 visiteurs sont attendus et autant de paire de lunettes et de légumes à éplucher pour ces vendeurs qui ont jusqu'au 10 avril pour vous convaincre. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Napi