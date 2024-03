Camembert, brie... pourquoi ils reviennent au goût du jour

Avec sa croûte fleurie et son odeur, il a su reconquérir vos cœurs : "il est très bon, il est fondant, très frais en plus" ; "il a un goût exceptionnel, c'est du fromage de chez nous" ; "c'est crémeux, ce n'est jamais sec, excellent". Nous sommes en Normandie et le roi des fromages ici, c'est le camembert. Il y a encore deux ans, ce fromager en vendait 100 par semaine, aujourd'hui, il en vend 150. Bons et abordables, en moyenne, les fromages à pâte molle sont 15% moins chers que les autres. Par exemple, entre ce Coulommiers et cet Emmental, 3,20 euros de différence au kilo. Reste à savoir pourquoi ils sont moins chers. Autre raison de leur succès, la façon de les cuisiner, crus, mais aussi cuits. Le secret de ce cuisinier, badigeonner le camembert d'un mélange d'huile d'olive et de miel : "là, on voit bien qu'il a ramolli, il y a une belle coloration tout autour, et là on va couper tout le tour, enlever le capuchon et mettre l’assaisonnement dedans". Chaque Français mange en moyenne quatorze kilos de fromage par an, ce qui fait de nous les plus gros consommateurs du monde. TF1 | Reportage M. Stiti, O. Levesque