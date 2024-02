Camembert : derrière le fromage... un village

Un petit village connu dans le monde entier. Sa renommée, c'est son terroir... le camembert ! Cette commune de moins de 200 habitants (Orne) a donné son nom au célèbre fromage, produit pour la première fois ici, il y a presque deux siècles, par Marie Harel, comme le rappelle le président du musée du Camembert. Marie Harel rencontre un homme d'église qui lui transmet son expérience de production de fromage. La recette du camembert est trouvée. Il faut désormais le transporter. La boîte de camembert et le développement des chemins de fer vont permettre à ce fromage de devenir incontournable. Son histoire plaît et se transmet notamment grâce aux étiquettes. Chaque étiquette est unique et se conserve avec précaution par les collectionneurs. C'est le cas de Michel qui en possède plusieurs milliers. C'est avec émotion qu'il replonge dans l'histoire de sa région. Dans le village, la plus ancienne fromagerie continue de produire le célèbre fromage avec du lait de vache normande. Une tradition qui n'est pas près de s'arrêter. Depuis 2015, deux autres fromageries ont ouvert à Camembert. TF1 | Reportage G. Thorrel, X. Thoby