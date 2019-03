Le camembert, roi des fromages normands

Les vaches de la ferme du Champ Secret, en Normandie, sont à l'origine d'un fromage d'exception : le camembert. Celles-ci vivent en plein air au moins six mois par an et sont nourries sans OGM ni pesticides. Après la traite matinale, place au moulage à partir du lait caillé. Viennent ensuite les différentes étapes de l'affinage qui sont généralement supervisées par les producteurs. Le but étant de garantir la saveur authentique d'un fromage fermier. Et au bout de quatre semaines, le camembert revêt sa robe blanche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.