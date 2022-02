Camilla reine consort : qu’en pensent les Anglais ?

Ses sujets devront l'appeler reine Camilla. Lorsque le prince Charles montera sur le trône son épouse, Camilla, aura bien le titre de reine consort. Une décision forte prise par la reine Elizabeth II et un geste inattendu pour les Britanniques. Mais trancher cette question aura pris 17 ans. C'est peut-être sans doute pour ne pas brusquer les Britanniques toujours très attachés aux souvenirs de Diana, la première épouse de Charles. D'ailleurs, dans un magasin de souvenirs, les objets à l'effigie de Diana restent parmi les meilleures ventes par rapport à celui du prince Charles et de Camilla. Un sondage publié en juillet dernier dans la presse britannique montrait que 63% de ses futurs sujets étaient opposés à ce que Camilla ait le titre de reine". Depuis, Camilla a multiplié les engagements caritatifs et les apparitions publiques pour se faire accepter du public. Le Palais mise sur la popularité incontestée de la reine Elizabeth II afin de faire accepter Camilla. Alors qu'elle fête ses 70 ans de règne, la reine semble décider à mettre de l'ordre dans les affaires familiales. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges