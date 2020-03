Camille Combal : "Respectez bien les gestes barrières, soyez responsable"

Camille Combal est, lui aussi, isolé à la maison. En cette période de confinement, il passe son temps à chanter, et non à danser. Dans une vidéo, il a tenu à livrer un message très important : "Restez bien chez vous". "Prenez soin de vous et respectez bien les gestes barrières", a-t-il ajouté.