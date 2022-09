Camion pressoir, mon jus de pomme moins cher

Chaque jour, il s'installe dans un endroit différent. Il ne faut que quelques minutes pour que ce camion soit prêt à changer les pommes en jus. Pressoir ambulant, il simplifie la vie des arboriculteurs amateurs. Laurent apporte ses fruits sur la place de son village. Avant, il avait l'habitude de faire beaucoup plus de route pour trouver un pressoir. Ce jus de pomme est donc bon marché, seulement 1,10 euro le litre. Une belle économie par rapport à son équivalent en grande surface : "C'est 40% moins cher, et on préfère boire du jus de ses propres pommes plutôt que des pommes qu'on ne sait pas trop d'où ça vient", "c'est bien pratique de rassembler du monde et de faire venir une seule fois le camion". Les élèves de l'école voisine sont venus voir ce drôle de machine. Ce camion, c'est un tout en un. "Dans les grandes étapes, on a le lavage de la pomme, le broyage, le pressage, la filtration, la pasteurisation du jus... On est capable de traiter environ 100 kilos de pommes en dix minutes", raconte Nicolas Barranco, responsable du "Camion qui presse". Ce camion pression s'inspire des anciens distillateurs ambulants qui faisaient le tour des villages. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse