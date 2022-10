Camions-citernes : ils sont pistés par les automobilistes

Ce jeudi, un chauffeur de citerne a accepté de nous montrer son quotidien. Au volant de ce camion plein d'essence que l’équipe a suivie, il y a Stéphane Darde. Il va livrer une station-service et sur la route, il se fait souvent remarquer. Suivi du regard, il est parfois interpellé : "un taxi m'a interpellé pour savoir où j'allais". En ce moment, les chauffeurs enchaînent les livraisons, jusqu'à quatre fois par jour. Et parfois, à des centaines de kilomètres du dépôt. Les camions circulent sept jours sur sept : "On nous a donné une dérogation pour rouler le dimanche". A l'arrivée à la station, il double toute la file, et personne ne râle. Au menu, il y a du E10, du 95 et l'E85. La livraison des 38 000 litres de carburant contenus dans la citerne va prendre à peu près une demi-heure pour remplir les cuves de la station. Mais avec la vitesse à laquelle les clients arrivent, elles devraient être vides d'ici ce soir. TF1 | Reportage F. Litzler, F. Le Goïc, J. Berville