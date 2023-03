Camions de chantier, le ras-le-bol des riverains

Un ballet incessant de poids lourds chargés de gravats, voilà ce que Matthieu subit tous les jours devant chez lui. Pour protester, les riverains de la commune de Vence (Alpes-Maritimes) ont posté des banderoles tout au long du passage des camions, sur une route dangereuse sans trottoir. La situation s'est fortement dégradée ces dernières années. Les poids lourds, qui pèsent jusqu'à 32 tonnes, se rendent pour la plupart dans une entreprise qui transforme les déchets du BTP. Samedi, on a rencontré le gérant de la société, Pierre Galgani. Il travaille quand même, mais dit entendre l'exaspération des habitants. "Les déchets des travaux publics, il faut bien les mettre quelque part", dit-il. Les riverains demandent la fermeture ou la délocalisation de l'entreprise. Le maire de la commune, Régis Lebigre, propose des aménagements. "Je viens de prendre deux arrêtés municipaux supplémentaires pour contraindre les horaires d’ouverture de l’activité", annonce-t-il. L'entreprise ne pourra plus travailler pendant la pause-déjeuner, après 17 heures ou le week-end. TF1 A. Flieller, A. Lalli, C. Guérard