Camions de pompiers : la folle collection

Sur cette route d'Anjou (Maine-et-Loire), un drôle d'engin croise notre chemin. Installés dans ce camion de 1975, nous démarrons toutes sirènes hurlantes et à vive allure. Après quelques minutes de route aux côtés de Dominique Leriche, c'est la fin du voyage. Ce pompier volontaire aux 48 ans de bons et loyaux services veut absolument nous montrer le trésor dont il a la garde. Camions-citernes, fourgons ou encore ambulances, ce hangar compte 70 véhicules de secours, dont une vingtaine en état de marche à condition de se montrer patient. À la manœuvre, une équipe de mécaniciens chevronnés et bénévoles. Avec une moyenne d'âge de 70 ans, rien n'arrête ces anciens pompiers passionnés. Comme chaque semaine, les opérations sont périlleuses. En attendant les réparations sur ce camion anglais qui a participé au débarquement, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Plus loin, Jean-Marie et Michel sont à l'œuvre. Dernier réglage sur ce véhicule de presque 80 ans avant son départ pour une légère remise à neuf. TF1 | Reportage E. Binet, K. Moreau