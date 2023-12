Camions en feu : chaos sur l’autoroute

Sept heures après l'accident, la carcasse du camion fume encore, témoin de la violence de l'incendie. Dans la nuit du lundi, sur l'autoroute A1, les automobilistes filment un mur de flamme. On en voit émerger la remorque d'un poids lourd. Trois camions sont impliqués. L'un transportait du fioul. Il prend feu et enflamme un deuxième camion qui transportait du bois, un autre combustible. Voilà pourquoi l'incendie est aussi impressionnant. L'un des chauffeurs est décédé. L'accident a eu lieu sur l'autoroute A1, juste au nord de Paris, vers cinq heures 20 du matin, à proximité de Roissy, le plus gros aéroport du pays. L'autoroute est coupée dans les deux sens, mais les accès à l'aéroport sont restés ouverts. Au lever du jour, c'est un immense embouteillage, dix kilomètres, et des centaines de véhicules bloqués. Pour maîtriser l'incendie, 120 pompiers du Val-d'Oise interviennent. Il leur faudra toute la matinée. Et il faudra ensuite enlever les carcasses des véhicules, nettoyer, et remettre en état la chaussée. Dans l'autre sens, la circulation a pu partiellement reprendre en fin de matinée. Les deux autres chauffeurs impliqués dans l'incident sont indemnes. TF1 | Reportage F. Litzler, D. Salmon