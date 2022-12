Camions immobilisés, pagaille sur autoroutes

Un gigantesque bouchon. C'est la situation sur les autoroutes du Nord ce matin en direction de Paris. Sur l'autoroute A1, il y a 18 kilomètres de bouchon. Les voitures sont complètement à l'arrêt. Du côté de Valencienne, ce n'est pas mieux : 20 kilomètres de bouchon. Les gendarmes sont mobilisés pour stocker les poids lourds sur deux voies des autoroutes. Comme la prévention est le sacro-saint principe de précaution, les autorités n'ont pas lésiné pour éviter les encombrements sur Paris. Les chauffeurs routiers, eux, ne comprennent pas. Pour cause, ils sont bloqués depuis très tôt ce matin. C'est le cas de Jérôme : "Je suis bloqué depuis 5h30 ce matin... Ça commence à faire long. En plus, il y a rien à boire, rien à manger". Émile, lui, vient de Belgique et s'attendait à de la neige et du verglas. Il n'en est rien. "Ils nous mettent sur le côté pour la neige, mais il n'y a pas de neige", nous confie-t-il. En fin de matinée, la météo est un peu plus clémente. Alors, les gendarmes ont décidé de laisser rouler les camions. Direction Paris... sous le soleil ! TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire