Camions itinérants : un service indispensable dans les campagnes

Au 45ème jour du confinement, les commerçants itinérants sont de plus en plus indispensables. En effet, ils assurent un rôle social important dans certains villages. À Murol (Puy-de-Dôme), les habitants se succèdent à chaque arrêt de l'épicerie ambulante d'Arnaud Richard. Fruits, légumes, produits frais... la convivialité est aussi au rendez-vous. Avec une centaine de nouveaux clients depuis un mois, l'épicier espère que certains feront encore appel à lui après la levée du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.