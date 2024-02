Camions : l'enfer des villages

Peu importe le moment de la journée, vu du ciel, le passage des camions est incessant. Vu du sol, les dégâts sur la chaussée sont conséquents. Chaque jour, 2 000 poids lourds traversent la commune de Mommenheim (Bas-Rhin). Le bruit et la pollution y sont omniprésents. Sur les réseaux sociaux, les images d'embouteillages, de dégradations, ou d'accidents dus au passage des poids lourds dans des communes aux chaussées trop étroites se multiplient. Dans ce village de la Haute-Marne, les camions bloquent tous les accès. À Lachapelle-sous-Rougemont (Territoire de Belfort), 600 habitants, on pensait avoir trouvé la solution grâce à un arrêté préfectoral interdisant la circulation des poids lourds. Mais il est peu respecté par les conducteurs. Les contrôles de gendarmerie plus nombreux se sont transformés, au fil du temps, en un jeu du chat et de la souris entre transporteurs et forces de l'ordre. Face à une amende de 90 euros, pas suffisamment dissuasive, le trafic est toujours très présent. Eric Parrot, maire de la ville, observe le passage des camions et constate les nuisances. TF1 | Reportage P. Vogel, B. Delaubert