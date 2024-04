Camouflé pour dévoiler les animaux de la montagne

Ce n'est pas l'ascension du Mont-Blanc qui l'intéresse, marcher plus vite ou plus longtemps, lui, aime prendre son temps pour trouver ce que l'on ne voit pas au premier regard. Pour voir sans être vu, Cyril Noël doit se camoufler. Depuis qu'il a tiré sa première photo à 17 ans, Cyril arpente sans relâche les reliefs de ce massif. Ici, on l'appelle "Roc d'Enfer", en référence à ses pentes difficiles d'accès, voire dangereuses. Pour être toujours au bon endroit, au bon moment, il utilise aussi ses drôles de boîtiers métalliques. À l'intérieur, une caméra qui se déclenche lorsqu'un animal passe devant. L'autre rencontre qui a marqué sa vie, c'est Lubin, un enfant pas comme les autres. Il est passionné du monde sauvage et de la photographie, le genre de petit garçon capable d'attendre des heures sans bouger pour capturer le sauvage. Ils sont devenus inséparables. Lubin rêve de devenir photographe animalier, Cyril, lui, a décidé de vendre ses clichés et de financer des activités en montagnes pour des personnes handicapées. TF1 | Reportage F. Chevallay, S. Fargeot