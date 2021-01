Campagne de vaccination : "On va avancer par phases", Gabriel Attal

Face aux vaccinations qui ont déjà commencé, certains maires veulent ouvrir des "vaccinodromes" dans leur commune. Selon Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Santé a été clair à ce sujet. "On réussira la campagne de vaccination avec les élus, avec les maires" a-t-il affirmé. Et là, il s'agira de la phase 2 : le début de la vaccination grand public. "Evidemment, les points de vaccination qui seront mis en place le seront en concertation avec les élus", a-t-il ajouté. Ces derniers peuvent tout à fait proposer des lieux aux agences régionales de santé pour que les vaccinations puissent se tenir. Gabriel Attal précise également qu'on va avancer par phases. "On a une stratégie qui est très solide et qui s'adapte aux publics qui sont prioritaires", dit-il. La première sera entièrement dédiée aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Mais, "cela prend un peu de temps", affirme-t-il car ces sont des personnes qui ont parfois des troubles cognitifs et avec qui il faut être patient. Quelles sont les autres critères de la campagne de vaccination ? Va-t-on vacciner en fonction des territoires ?