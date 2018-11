Campagne hivernale des Restos du cœur : c'est l'effervescence dans les entrepôts

Les bénévoles et les personnes en contrat d'insertion payées par Les Restos du cœur travaillent main dans la main. Dans un entrepôt à Arras, ils sont une vingtaine à s'activer pour alimenter les 77 centres de l'association durant sept jours. Les denrées qui y sont stockées permettront d'offrir des repas équilibrés aux nécessiteux. Une partie des repas distribués proviennent des fonds d'aides européennes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.