Campagne : les étudiants affluent aux Restos du Cœur

Dans le sac de courses de Mélissandre Defosse, il y a des boulettes de viande, des produits laitiers et quelques légumes. À 18 ans, cette étudiante en langue paye près de 400 euros de loyer. Et même avec l'aide de la Caisse d'allocation familiale, une bourse et l'assistance de ses parents, elle n'a d'autre choix que de venir aux Restos du Cœur. Les étudiants sont de plus en plus nombreux à franchir les portes de l'association. Dans un centre proche d'Agen, ils représentent 10% des bénéficiaires. Pour les aider, les Restos ont eu une idée simple : ouvrir en soirée une fois par semaine pour faciliter l'accès après les cours ou après le travail. Eva Papin est étudiante en première année de droit. Bénéficiaire, elle a aussi décidé de donner de son temps. La mission d'Eva, c'est également de montrer qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Avec l'inflation et l'augmentation de la pauvreté, l'équation est de plus en plus difficile à résoudre. Depuis peu, les Restos doivent refuser du monde. Pour Colette, bénévole depuis huit ans, c'est nouveau et c'est un crève-cœur. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau