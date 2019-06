Le camping de Gastes fait peau neuve avant les vacances

Dans le Midi, la saison estivale a déjà commencé même si elle ne commence officiellement qu'en juillet 2019. Le camping de Gastes se refait une beauté avant l'arrivée des vacanciers. Toutes les réparations nécessaires sont effectuées pour pouvoir accueillir la clientèle dans de bonnes conditions. Et chacun met la main à la pâte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.