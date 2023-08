Camping, le sens de la fête

Existe-t-il quelque part des vacances plus réjouissantes ? C'est une certitude à Rosières (Ardèche), chaque jour d'été est une fête. Après la visite de Leny la mascotte, le moment que tout le monde attend, c'est la course de bouées sur la rivière. Et devinez, le premier arrivé gagne quoi ? Une boule de glace ! Un peu plus loin, concentration maximale pour le tournoi de pétanque. Un championnat avec ses athlètes très impliqués, et son public survolté. C'est l'occasion pour Brice d'exercer ses talents de pointeur. Après un suspense à l'étang, c'est un couple du Loiret qui remporte la coupe. À Rosières, dans les gorges de la Baume, ce camping accueille 300 personnes. La famille de Nadine gère l'établissement depuis trois générations. Ici, plus de la moitié des clients sont des fidèles qui reviennent chaque année, au même emplacement bien entendu. Le soir venu, les campeurs investissent la piste de danse, et même les anciens donnent de la voix. Parmi eux, certains prendront la route dès demain avec une seule idée en tête, vivement l'année prochaine ! TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys