Camping : premiers arrivés… premiers servis !

Neuf heures précises, et comme chaque année le 1er avril, ils se bousculent pour passer les portes du camping. Ici, pas de réservations, les premiers arrivés sont les premiers servis. Alors, la plupart des habitués arrivent dès la veille. Dimanche soir, à 18 heures, une trentaine de campeurs patientaient déjà. Stéphanie et Mickaël comptent bien passer tous leurs week-ends ici jusqu'à septembre. Juste à côté, après dix heures de route, ce couple d'Allemands prend son mal en patience. Les emplacements se méritent car le camping a un accès direct sur cette plage paradisiaque à deux pas du cap Fréhel. Ce lundi matin, pour éviter tout débordement, Franck, le policier municipal, veille au grain à quelques minutes de l'ouverture. À peine les barrières franchies, Joséphine et Pierre s'installent déjà. Hors de question de revivre la mésaventure de l'an passé. Leur emplacement, qu'ils occupent depuis 1973, leur est passé sous le nez. Plus de 30 ans plus tard, Stéphane ne manque jamais le rendez-vous. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann