Campings et forêts détruits : comment reconstruire ?

Des photos de son camping en cendre pour essayer de réaliser, mais celle à laquelle il tient le plus, c'est la dernière prise avant le feu. Voilà le nouvel horizon de Franck Couder, gérant du Camping de la Dune. Depuis deux ans, le plan d'aménagement était signé, obligatoire sur un site classé comme la dune du Pilat. Et déjà, deux millions de travaux avaient été réalisés pour se soumettre aux volontés de l'Etat. Pour lui, il n'y a pas de raison de modifier le plan, mais c'est toute la forêt qui est défigurée. En effet, 7 000 hectares ont brûlé, et par endroits, des parcelles sont rasées pour stopper la progression du feu. La priorité pour l'ONF, c'est d'aider à arrêter le feu, mais déjà certaines équipes réfléchissent à la suite. "Il y a un vrai plan de reconstitution. Qu'est-ce qu'on veut faire dans l'après, comment on va accompagner la forêt dans sa reconstitution", explique François Korysko, délégué territorial. Ils le savent, la dune du Pilat ne retrouvera pas son visage avant plusieurs décennies. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Lassalle