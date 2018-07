Les campings rivalisent de créativité pour satisfaire leurs clients

On n'a plus besoin de sortir hors du camping, car tout y est, du restaurant au cabaret. Tel celui de Saint-Cyprien, "Le Bosc" où on organise une soirée piscine avec des animations qui porteraient à croire qu'on est à Ibiza. Au camping "La Sirène", à Argelès-sur-mer, c'est une comédie musicale qui est présentée aux vacanciers. Tandis qu'aux Acacias, ce sont des soirées paella qui sont offertes, pour garder une touche de simplicité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.