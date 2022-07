Canadairs, ils luttent contre les flammes depuis huit jours

Lundi à 21h du soir sur le tarmac de la base aérienne de Nîmes (Occitanie), un canadair est de retour après huit heures de lutte conter les flammes. "On est fatigué parce que les écopages ne sont pas faciles et parce qu'on voit bien qu'au sol c'est la panique. Il faut être performant tout en étant en sécurité. Cela met une certaine tension", nous explique Philippe Roux, officier de sécurité aérienne et pilote de canadair. Jour après jour, les pilotes tentent par les airs de limiter la propagation des feux. Ils larguent sans relâche à seulement 30 mètres du sol : "On est surpris de voir une telle quantité de flamme et de feu, mais on matraque et au bout d'un moment ça va marcher". En une journée, les pilotes effectuent 60 largages, le maximum autorisé. Après de tels efforts, les avions subissent des pannes qu'il faut quotidiennement réparer. Mais la sécurité civile l'assure, cela ne réduit pas le nombre d'interventions. Les appareils sont sollicités de manière exceptionnelle. Mais avec 21 avions au total, l'Hexagone reste la plus grande flotte aérienne d'Europe en matière de lutte contre les incendies. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia