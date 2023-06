Canal du Midi, de l'eau et des rêves

Au coucher du soleil, des personnages d'une autre époque déambulent dans les jardins du château Bonrepos-Riquet. On les retrouve dans les salons. À la nuit tombée, la façade du château s'anime. Elle raconte une histoire extraordinaire, une épopée du XVIIe siècle. Ce vendredi et samedi soirs, le domaine de Bonrepos se donne en spectacle. C'est Pierre-Paul Riquet lui-même qui vous parle de ce pari fou : la construction d'un canal qui relierait Toulouse à la Méditerranée nommé le canal du Midi. Dans un petit salon, voici l'histoire de la dynastie des Riquet. Elle avait fait de ce château un petit Versailles. Quelque 250 ans plus tard, des bénévoles, figurants du spectacle, travaillent à lui redonner sa splendeur passée. L'entrée du spectacle coûte cinq euros, les fonds seront intégralement consacrés à la restauration du château. Une source de financement importante pour le propriétaire. Près de 3 000 entrées ont déjà été vendues, mais il reste des places pour tout savoir du canal du Midi et de son inventeur. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe