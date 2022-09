Canal + / TF1, comment continuer de nous regarder

Après l'écran noir découvert par certains abonnés Canal+ ce vendredi matin, le groupe TF1 dit "prendre acte de la décision du groupe Canal+ de cesser la diffusion de ses chaînes et le déplore fortement". Derrière cette coupure, l'absence d'accords entre les deux groupes sur le contrat de diffusion des chaînes. Un contrat rétribuant en partie le milliard d'euros investi par TF1 dans la création de contenus : fiction, divertissement ou informations. Si les autres fournisseurs d'accès ont tous signé le renouvellement, le groupe Canal+ récuse les nouvelles conditions commerciales. Il explique dans un communiqué à ses abonnés qu'il "est contraint de renoncer à diffuser ces chaînes en France métropolitaine". Près de 5,4 millions de foyers sont potentiellement concernés. Pour continuer à regarder TF1, LCI, TMC et les autres chaînes du groupe, il est toujours possible de se brancher sur la TNT ou sur d'autres applications d'accès à la télévision. Vos programmes sont aussi disponibles en direct, sur ordinateur ou téléphone mobile, via MyTF1. Cette coupure intervient dans un contexte concurrentiel fort. La semaine prochaine, des auditions sont prévues devant l'autorité de la concurrence sur le projet de fusion entre TF1 et M6. TF1 | Reportage A. Tassin, F. Jolfre