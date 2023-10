Grippe aviaire : une campagne de vaccination des canards inédite en France

Pour pénétrer dans cet élevage et face à une menace de grippe aviaire qui ne disparaît jamais complètement, nous avons dû respecter des règles sanitaires très strictes. Ce début de vaccination, Eric l'attendait avec impatience. L'objectif est d'éviter les abatages massifs. Ces deux dernières années, 20 millions de volailles ont été tuées. Est-ce la solution pour sauver la filière ? Une rapide injection sous-cutanée et les canetons peuvent reprendre le cours de leur existence. Par deux fois, l'élevage d'Eric a dû être vidé préventivement et tous ses canards ont été abattus. Un traumatisme qu'il espère ne plus avoir à vivre grâce au vaccin contre l'influenza aviaire. Du côté des consommateurs aussi, la vaccination des canards est accueillie avec soulagement. Dans le sud-ouest, depuis 2015 et les premiers cas recensés, chaque épisode de grippe aviaire marque les esprits. Près de 600 000 canards âgés de dix à 28 jours seront vaccinés cette semaine, 64 millions d'ici l'été prochain. Une première dose, puis une deuxième trois semaines plus tard, pour être immunisé. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin, J. Demory