Canaux à sec, péniches à l'arrêt

Le voyage de cette touriste belge vient de tourner court. Elle et son mari reviennent du canal entre Champagne et Bourgogne, fermé à la navigation à cause du niveau d'eau trop bas. Un demi-tour qui rallonge leur trajet de 80 kilomètres et les algues qui prolifèrent avec la chaleur rendent la navigation encore plus compliquée. Même problème pour ce plaisancier parti de Saône-et-Loire, obligé de modifier sa route et de redescendre par un autre chemin. Le port de Châlons-en-Champagne est obligé de refuser des plaisanciers venus des quatre coins du monde pour naviguer jusqu'à la Méditerranée. Pour les responsables du réseau, la fermeture s'imposait pour protéger les écosystèmes. Les effets de la sécheresse sont de plus en plus précoces. Cette année, les canaux ont dû fermer deux semaines plus tôt que l'année dernière. Voies navigables de France a donc pris le devant en agrandissant ce barrage pour augmenter la quantité d'eau de pluie stockée pendant l'hiver. La capacité de stockage du barrage va augmenter d'un tiers grâce à ces travaux. TF1 | Reportage E. Vinzent, V. Ruckly, V. Dietsch