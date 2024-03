Cancer de Kate Middleton : les réactions de la presse britannique

Les mots d’ordre de la presse britannique ce samedi sont "solidarité" et "sobriété". Le Mirror titre "Kate révèle le choc de son cancer". Le tabloïd se félicite de l’ambiance d’union nationale de la part de tous les partis politiques autour de la princesse. Analyse politique également du Daily Mail, qui appelle tous les Anglais à se rassembler autour de la famille royale dans son ensemble, au moment où elle semble affaiblie par l’absence de Kate et du roi Charles III. Enfin, le message sans équivoque de la part du Sun : "Kate, vous n’êtes pas seule". Une sorte de mea-culpa après toutes les rumeurs de ces derniers jours. Le Premier ministre britannique a d’ailleurs appelé tous les médias et les réseaux sociaux à la décence. Selon lui, Kate a été traitée de façon injuste ces derniers jours. Elle a maintenant droit au respect de sa vie privée. TF1 | Duplex B. Christal