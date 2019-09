Cancer de l'enfant : les programmes de recherche commencent à se développer

Chaque année, près de 2 500 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont constatés. Pour les enfants, la question des traitements pose un problème particulier. N'ayant pas le même système immunitaire et le même organisme qu'un adulte, ils ne se soignent pas de la même manière. Ainsi, les traitements pour adultes ne leur sont pas adaptés. Ce n'est que récemment que les laboratoires se sont penchés sur cette problématique. Grâce à la mobilisation des associations et des médecins, des essais cliniques et des programmes de recherches se mettent petit à petit en place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.