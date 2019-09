Cancer des enfants : les associations se mobilisent

De nombreuses associations accompagnent les enfants atteints de cancer dans leur lutte contre la maladie. Elles apportent également leur soutien aux parents à l'image d'Imagine for Margo. Cette association soutient la recherche pour développer de nouveaux traitements afin de mieux comprendre les tumeurs des enfants et de mieux cibler les traitements. D'ailleurs, une grande opération a été lancée ce mois-ci pour sensibiliser à la lutte contre les cancers pédiatriques. Il s'agit du Septembre en Or. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.