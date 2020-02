Cancer du sein : la maladie se soigne bien, à condition d'un dépistage précoce

Le cancer du sein touche une femme sur huit dans l'Hexagone, avec 60 000 nouveaux cas identifiés chaque année. Même si des traitements existent, ils sont plus efficaces quand la maladie est décelée rapidement. À partir de 50 ans, le dépistage doit avoir lieu un an sur deux. Actuellement, plusieurs traitements existent et ils sont de plus en plus précis grâce à l'étude de l'ADN. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.