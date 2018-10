Cancer du sein : la reprise du travail est parfois difficile

Pour les patientes qui guérissent du cancer du sein, le retour à la réalité est parfois brutal surtout quand il s'agit de reprendre le travail. En effet, une patiente sur trois n'a plus d'emploi dans les deux ans qui suivent le cancer. Afin d'aider les anciennes patientes à mieux se réintégrer, certains dispositifs ont été mis en place. Isabelle Guyomarch, présidente d'Ozalys et elle-même ayant vaincu la maladie, a par exemple créé une cellule spéciale au sein de son entreprise. L'idée est de permettre aux femmes en fin de traitement de renouer petit à petit avec le rythme du travail. Il y a également l'association Cancer@Work qui met en lien patientes et entreprises, ou encore La Maison Rose à Bordeaux qui leur propose des ateliers collectifs pour les aider à reprendre confiance en elles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.