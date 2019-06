Candes-Saint-Martin, un village incontournable

Le village de Candes-Saint-Martin est chargé d'histoire. Beaucoup se mettent au vélo pour découvrir ses beaux paysages et aussi les célèbres châteaux de la Loire. D'autres, par contre, ont décidé de s'installer définitivement dans la région pour profiter des bienfaits de la nature. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.