Canet-en-Roussillon : des vendanges précoces

Avec les fortes chaleurs apportées par la canicule, le raisin a mûri plus vite que d'habitude. Ainsi, il ne faudrait pas s'étonner si les vendanges sont précoces cette année 2019. A Canet-en-Roussillon, dans la matinée du 6 août 2019, les saisonniers s'activent dans les vignes dès 7 heures du matin pour cueillir le muscat à petits grains. La cueillette du raisin noir, quant à elle, devra encore attendre un mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.