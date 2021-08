Canicule à Athènes : les sites archéologiques fermés aux touristes

Nous sommes seulement à la mi-journée et les températures frôlent les 40 degrés à Athènes. L'Acropole, en plein centre-ville, est d'habitude un lieu très prisé des touristes. Mais ce mercredi, on n'a croisé que très peu de visiteurs. D'ailleurs, ils sont déçus, car la plupart ont dû rebrousser chemin. Comme la plupart des sites touristiques en ville, le lieu est fermé de midi à 17 heures à cause de la canicule. Il faut savoir qu'Athènes est une ville qui compte beaucoup sur le tourisme. Avec le Covid, la saison a déjà été compliquée. Les incendies et la forte chaleur font craindre le pire pour la suite. D'ailleurs, la situation ne va pas encore s'améliorer, car d'après les prévisions, les températures ne sont pas prêtes de redescendre.