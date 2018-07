Canicule à Carros : la solidarité aux petits soins des personnes fragiles

Une température d'au moins 35 degrés est attendue à Carros ce 31 juillet 2018 après-midi. La solidarité s'est donc bien organisée pour prendre soin des plus vulnérables. Par ailleurs, les employés du Centre d'action sociale appellent régulièrement les personnes isolées qui en ont spécialement fait la demande depuis le déclenchement du plan canicule dans la commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.