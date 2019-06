Canicule à Clermont-Ferrand : les bouteilles d'eau et les glaces se vendent comme des petits pains

L'Auvergne entre en pleine période de canicule. Depuis le 24 juin 2019, où il faisait 36°C, les ventes de bouteilles d'eau et de glaces ont augmenté en même temps que la température. A Clermont-Ferrand, pas le temps de chômer dans les rayons des liquides et des surgelés en grande surface. D'ailleurs, les habitants ne font leurs courses que dans la matinée ou après 18 heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.