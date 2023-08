Canicule à la ferme : comment protéger les animaux ?

À 6h30 du matin, Thibault Guillaumin commence une heure que d'habitude encore à la fraîche. Pour se préparer à la chaleur, chaque geste compte. Le cochon est l'animal le plus fragile, car il ne transpire pas. Pour le réguler, il faut remplir une petite marre. La boue permet de le protéger contre le coup de soleil. Pour tous les animaux, l'hydratation est primordiale en cas de canicule. Leur consommation double voire triple en période de forte chaleur. Pour cet agriculteur de vaches laitières, tout est aéré dans son hangar. C'est surtout pour éviter ses bêtes de sortir et d'affronter la chaleur extérieure. Tapis de repos, brosses, et même une machine de traite où la vache y va quand elle le souhaite. Moins de stress, puis des points d'eau et une nourriture fraîche huit fois par jour. Malgré tout, sous les 35 °C, les vaches mangent quinze kilos de moins. Un impact sur la production de lait, soit 15% en moins. Il faudra attendre la fin de semaine avec une baisse des températures pour que les animaux respirent à nouveau. TF1 | Reportage M. Poujol. E. Sarre