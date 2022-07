Canicule : c’est loin d’être fini !

Un soleil de plomb dès les premières heures de la matinée et les températures qui grimpent en flèche. Dans cette fournaise, les organismes commencent à fatiguer. De jour comme de nuit, la chaleur est lourde et harassante. "Dès qu'on marche, ne serait-ce que 500 mètres, on a l'impression qu'on a marché dix kilomètres, parce qu'on est vite en sueur, on est vite fatigué" ; "On dort mal, on a chaud du matin au soir, et ce n'est pas quelque chose d'agréable au quotidien", confient des passants. Les Lyonnais sont en quête de la moindre fraîcheur très relative. On se lève tôt et on privilégie l'ombre. Tous les points d'eau ressemblent à un havre de paix. Boire, c'est le mot d'ordre pour les enfants comme pour les seniors, et ne pas hésiter à se calfeutrer au plus fort de la journée. On attend 33 degrés à l'ombre ce vendredi après-midi. Dans ce cabinet médical, quelques patients victimes de malaise ou de vomissement ont commencé à se présenter. En cas de vertige, les personnes âgées sont invitées à consulter pour mieux adapter leurs traitements à la chaleur. TF1 | Reportage C. Buisine, M. Nadal