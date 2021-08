Canicule dans les Alpes-Maritimes : comment rester au frais ?

Sur la place du village, aucune hésitation ce vendredi matin, le petit café, c'est à l'ombre qu'il fait du bien après une nuit particulièrement chaude. Il fait 26 °C à 8h30 et la chaleur est encore acceptable. Les habitants de Levens se dépêchent de faire leurs courses avant que le thermomètre ne s'envole. Pour supporter la hausse des températures, chacun son astuce. Certains profitent de l'ombre des ruelles étroites, d'autres préfèrent se calfeutrer à la maison. Tout le monde subit la chaleur, y compris les chiens qui la supportent très mal. Pour les habitants du village, le coin fraîcheur le plus efficace, c'est la piscine. "Ça fait du bien d'être dans l'eau, on ne se rend pas compte de la chaleur"; "C'est indispensable ! Ça permet de se rafraîchir, d'enlever le stress avec cette grosse chaleur et de vivre mieux", racontent certains d'entre eux. Un bain de fraîcheur providentiel, alors que le département des Alpes-Maritimes est maintenu en vigilance orange pour canicule jusqu'à samedi matin.