Canicule : des bénévoles viennent en aide aux personnes âgées à Mulhouse

La canicule s'installe de nouveau dans le pays. A Mulhouse, dans le Haut-Rhin, un appel au bénévolat a donc été lancé dans la presse pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Beaucoup de gens y ont répondu. Ils ont notamment pour mission d'appeler les personnes âgées isolées pour vérifier si tout va bien. Comment les bénévoles s'organisent-ils ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.