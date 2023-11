Canicule et incendies : chaleur extrême au Brésil

Bouteilles d'eau à la main, tuyaux d'arrosage dans les rues, et douches prises d'assaut, l'eau est le seul remède à une canicule exceptionnelle : "Là, je travaille, mais je suis venue prendre une douche. La chaleur est trop brutale". Certes, les Brésiliens sont des habitués des températures élevées, mais ici, ce n'est que le printemps et il fait déjà 40 degrés. Pire, selon les spécialistes, avec l'humidité, l'ensoleillement, et le faible vent, le ressenti sur la peau frôle les 60 degrés. Dans les favelas, quartiers les plus pauvres de Rio, les habitants souffrent particulièrement. Malgré l'alerte maximale déclenchée par les autorités, des milliers de fans se sont pressé au concert de la star américaine, Taylor Swift. Pris de malaise dans la file d'attente, une spectatrice est décédée. À quelques kilomètres de là, dans la forêt amazonienne, la faune et la flore paient un lourd tribut. Les flammes semblent inarrêtables, attisées par la chaleur, le vent et la sécheresse. Jaguar comme singe, ces incendies forcent les animaux à fuir. L'été sera long dans ce coin du Brésil, et il n'a pas encore débuté. TF1 | Reportage M. Poissonnet, D. Xainte