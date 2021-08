Canicule et incendies en Grèce : les habitants évacués

Aucun répit pour les habitants d'Athènes et ses environs. Le nord de la capitale se réveille une nouvelle fois étouffé par d'épaisses colonnes de fumée. Les flammes rasent les quartiers nichés dans les pinèdes. Cette fois, c'est dans toute la zone autour du mont Parnès, l'une des trois collines entourant la cité antique, que l'incendie s'est déclenché. Varympompi, village le plus touché, est réduit en cendres. Au retour des 300 habitants évacués d'urgence ce mercredi matin, il ne restait plus rien. Il y a eu de nombreux feux et les pompiers ont réussi à en maîtriser plusieurs. Des pompiers déjà épuisés par les incendies à répétition dans la région. Pourtant, ils ont suivi les interventions sans relâche toute la nuit et encore ce matin. "Nous avons compté 81 feux de forêt sur le territoire en seulement 24 heures", raconte Nikos Hardalias, ministre adjoint de la Protection civile. Pour le moment, le centre-ville d'Athènes est épargné, mais les températures y sont insoutenables, au point de bouleverser le plan des touristes sur place. La Grèce vit actuellement sa pire canicule depuis plus de 30 ans.