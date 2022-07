Canicule : ils travaillent dans une chaleur étouffante

Béatrice est au travail depuis cinq heures ce mardi matin. Une heure plus tôt que d'habitude pour profiter de la fraîcheur matinale, mais le thermomètre grimpe très vite. À l'extérieur, chaque coup de pédale est difficile pour Nadine. Toutefois, cette postière a tout prévu pour affronter les fortes chaleurs. "On emmène la crème solaire, de quoi boire. On essaye de passer à l'ombre de temps en temps. Après, c'est sur la durée, en fait, que c'est le plus dur", confie-t-elle. Dans les garages automobiles, on tente de se rafraîchir avec des ventilateurs et on s'hydrate énormément. Mais certaines tâches se compliquent avec la chaleur. On souffre aussi dans les boulangeries où il faut travailler plus rapidement avec la chaleur, car le pain lève plus vite. Les quantités de levures sont même divisées par deux. La journée s'annonce éprouvante. Le pic de chaleur est attendu à 17 heures avec 38 degrés. TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec