Canicule : la Méditerrannée en surchauffe

Cette sensation de fraîcheur en rentrant dans l'eau quand il fait très chaud dehors, à Nice, ces derniers jours, on ne la ressent plus du tout. "Il n'y a plus de différence entre l'extérieur et l'intérieur", lance une passante. Ces Niçois viennent régulièrement, et ils voient la mer changer d'année en année : "Elle n'a jamais été aussi chaude. Cette année, c'est particulier". Même constat dans cette base nautique. À Nice, l'eau n'a jamais été aussi chaude depuis qu'on relève les températures. Elle a atteint plus de 29,2 degrés mardi dernier. Ce jeudi matin, elle est à 26 degrés. Les sauveteurs s'inquiètent, l'excessive douceur de la Méditerranée peut causer des accidents. "Nous avons beaucoup de débuts de noyade et de malaise", explique le lieutenant hors classe Stéphane Niollon. Les vacanciers se rafraîchissent comme ils le peuvent, sous la douche après la baignade, ou en restant dans l'eau, même chaude, le plus longtemps possible. Vendredi, les températures de l'air devraient un peu baisser pour passer enfin sous la barre des 25 degrés la nuit. La mer pourrait donc se rafraîchir légèrement la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Fieller, D. Laborde