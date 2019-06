Canicule : l'art de bien arroser ses plantes

En Côte-d'Or, la canicule a des répercussions sur les jardins et les potagers. Pour mieux protéger les plantes et les semis de la sécheresse, des connaisseurs nous livrent leurs précieux conseils. Hervé Morey recommande, par exemple, une bonne technique d'arrosage en arrosant que la nuit pour que les plantes puissent bien absorber l'eau. Claire Declas, quant à elle, affirme que le "binage vaut deux arrosages". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.