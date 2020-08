Canicule : le mercure frôle les 40 degrés à Saint-Émilion

Avec déjà 25 degrés ce vendredi matin, la moitié du pays est placée en vigilance orange canicule. À Saint-Émilion (Gironde), les visiteurs préfèrent la matinée pour mieux profiter de la beauté du paysage. Le lavoir, les grottes, la Cour des Arts... ce village médiéval regorge d'endroits pour trouver de la fraîcheur. Et quand les pierres accumulent la chaleur de la journée, il reste à visiter les caves à vin.