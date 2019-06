Canicule : le personnel des Ehpad redouble de vigilance

En cette période de canicule, les personnes âgées sont beaucoup plus fragiles. Dans un Ehpad à Strasbourg, avec près de 40°C en extérieur et 26°C dans une salle climatisée, le personnel enchaîne les tournées d'eau même si cela n'enlève pas totalement la sensation de chaleur. A un certain âge, les organismes souffrent et il faut apprendre à repérer les signes de fatigue. Raison pour laquelle l'établissement a mobilisé une équipe habituée à ce genre de situation. D'autres dispositifs permettant de réguler la température ont également été installés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.