Canicule : le Sud-Ouest écrasé par la chaleur

À huit heures, il ne fait que 19 °C. Une petite brise rafraîchit les rues de Monclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne). C'est le moment préféré de Marie-Thérèse Smons pour aller faire ses emplettes. Arriver à la supérette du village, déjà deux degrés de plus, le menu est adapté. En cas de forte chaleur, il est préférable de privilégier les repas légers. Il fera 35 °C ce mercredi après-midi à Monclar. Ce matin, Céline a vu ses plus fidèles clients arriver plus tôt que d'habitude. À onze heures, il fait déjà très chaud. On se protège comme on peut. Le cordonnier, lui, est passé à l'heure d'été, ouvert uniquement le matin. Marie-Thérèse est maintenant de retour à la ferme familiale. À 72 ans, elle a les réflexes des gens du Sud : fermer la fenêtre le jour pour profiter de la fraîcheur de la nuit. Monclar-de-Quercy va vivre alors de la canicule jusqu'en début de la semaine prochaine. En Tarn-et-Garonne, le thermomètre pourrait frôler ce week-end des 43 °C. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet